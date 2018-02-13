Halkank Erkek Voleybol Takımı, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PAOK karşılaşması için Selanik'te bulunan Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Her biri daha önce defalarca Ata'nın doğup büyüdüğü evi ziyaret eden Halkbank oyuncuları her seferinde duygulandıklarını söylediler. Arkadaşları adına duygularını dile getiren Takım Kaptanı Burutay Subaşı, "Atatürk'ün büyüklüğünü şu zor günlerde bir kez daha gördük. Bizimle birlikte Halkbank forması giyen yabancı oyuncular da bunun farkında. Askerlerimizin kahramanca görev yaptığı şu günlerde buradayız. Biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Selanik kentindeki PAOK Palas'ta 13 Şubat Salı günü TSİ 20.00'de oynanacak karşılaşmayı İtalyan Sandro La Micela ve Hollandalı Marc Bloemhard yönetecek.

Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Halkbank, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.