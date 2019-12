'Halkalı'yla ilgili 4 gözaltı dışında yeni gelişme yok'

T24 -

Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Yeni Cami'de cuma namazını kılan Mutlu, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Halkalı'daki terörist saldırıyla ilgili gelinen son noktanın sorulması üzerine Mutlu, ''Dün de izah ettim. Kocaeli'nde bir gözaltı işlemiyle ilgili bir ilave gözaltı vardı. Bunun dışında şu anda açıklama yapacağımız farklı bir gelişme yok'' dedi.Mutlu, bir gazetede Halkalı'daki terörist saldırıda bombanın daha etkili patlaması için saksı yapıldığına ilişkin haberler yer aldığını hatırlatması üzerine, ''Bunlar tespit edilmiş olan şeyler, şu anda basında çıkmış olanlar. Bunlarla ilgili inceleme var, elimizde birtakım bilgiler var. Dolayısıyla, bunun bağlantıları, yapılışı, nerede yaptırıldığı, kimlerin nasıl kullandığı, bunların hepsi, incelenmeye devam eden hususlar'' diye konuştu.''Saksıyı yaptıran kişiyi yakaladınız mı?'' sorusuna da Mutlu, ''Evet evet evet...'' cevabını verdi.Mutlu, bir başka soru üzerine ''Siz de basın olarak çok iyi takip ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Bütün gelişmeleri hepimiz takip edeceğiz. Dolayısıyla her gözaltı işleminden sonra 'Acaba gerçekten bombayı patlatan kişi yakalandı mı' diye değerlendirmeler yapılıyor. Size doğru olan bilgiyi her zaman en seri şekilde biz ulaştıracağız. Yorumlar tabii ki yapıyorsunuz basın olarak, farklı değerlendirmeler yapıyorsunuz, ama doğru değerlendirmeyi her zaman biz yapacağız. Yakalandığında açıklama yapacağız size'' dedi.''Bir gazetede hazırlık safhasının polis kamerasından izlendiği bilgisi var. Acaba ondan sonra bu kişilerle irtibat koptu mu?'' şeklindeki soruya Mutlu, şu yanıtı verdi:''Şimdi bununla ilgili bütün bilgiler soruşturma safhasında. Cumhuriyet savcılığımız, adli makamlar nezdinde takip ediliyor. Dosya adli makamlardadır. Adli makamlar da dosya içerisindeki bütün bilgileri topluyorlar. Buna göre de zaten adli işlemler devam ediyor. Zaten 4 tane de gözaltı var biliyorsunuz.''Mutlu, olayda ihmal olup olmadığının sorulması üzerine, şunları kaydetti:''Emniyetimiz, bütün istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik birimlerimiz bu konularda hiçbir tereddütte mahal bırakmayacak şekilde hassas görev yapar, mükemmel görev yapar. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Her şeyi en ince teferruatına kadar takip etmekle mükelleftir bütün güvenlik birimlerimiz. Bu konuyu da en ufak tereddüte yer bırakmayacak şekilde hassas takip ediyorlar. Bu konuda herkes rahat olsun'' dedi.Saldırı ile ilgili gözaltında tutulduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen bir zanlı da, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarından Kadir Altınışık'a bir süre ifade verdi.Bu kişi yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.Halkalı'da 21 Haziran pazartesi sabahı 07:15'te, askeri personel taşıyan sivil otobüse düzenlenen bombalı saldırıda Aynı saldırıda jandarma astsubaylar Duran Bayram, Bekir Çelik ve Mehmet Boşnak ile uzman çavuşlar Uğur Ekiz ve Çağlar Bölük şehit olmuş, 17 yaşındaki askeri personel kızı Buse Sarıyağ da hayatını kaybetmişti.