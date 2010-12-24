Halkalı ve Taksim saldırılarının faili yakalandı

T24 - İstanbul Halkalı'da İl Jandarma Komutanlığı servis aracına yönelik saldırı ve Taksim'de çevik kuvvet polislerine yönelik intihar eylemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda olayda, bomba düzeneklerini hazırladığı ve eylemleri koordine ettiği ileri sürülen 1 kişi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yaptığı istihbarat çalışmasında H.A. adlı teröristin Irak'ın kuzeyi ile bağlantılı olarak çalıştığını ve el yapımı patlayıcı düzeneklerini hazırlayıp, sevk ettiren, eylem talimatlarını veren, PKK ile bağlantılı şekilde kırsal alan ile büyük şehirler arasındaki bombalama faaliyetlerini koordine eden, teröristlerden aldığı patlayıcı maddeleri büyükşehirler ve metropollere aktarın kişi olduğunu tespit etti.



Jandarma ekipleri, terörist H.A.'yı takibe alıp, Lice İlçesi Yamaçlı Köyü'nde gizlendiği eve 21 Aralık'ta saat 05.30'da operasyon düzenledi. Operasyonda H.A., ele geçirildi. Teröristle birlikte başka bir kişinin adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, ticari taşıt kullanma belgesi, 7 adet kartvizit, üzerinde cep telefonu numaraları yazılı bulunan muhtelif dokümanlar ile 23 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şahsın, bölücü terör örgütünün kırsal alan ile büyükşehir/metropol iller arasındaki bombalama faaliyetlerini koordine ve sevk aşamasında finansal desteği uyuşturucu madde üzerinden sağladığı ayrıca dikkat çekicidir" denildi.





Eylemleri



Diyarbakır'da yakalanan teröristin planladığı, eylem talimatını verdiği, bomba düzeneklerinin hazırlanması ve sevkedilmesini sağladığı eylemler şöyle açıklandı:



- İstanbul-Halkalı'da İl Jandarma Komutanlığı servis aracına yapılan eylem,



- İstanbul-Taksim'de çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan intihar eylemi,



- Gaziantep merkezde polis otosuna yönelik yapılan eylem,



- Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 'Zerdeşt' kod adlı Abuzer Doymaz tarafından yapılan bombalı eylem



- Zerdeşt kod adlı Abuzer Doymaz'ın İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanması



- Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 'Dr. Orhan' kod adlı Hüseyin Barsak'ın araca yerleştirilmiş el yapımı uzaktan komutalı düzenekli patlayıcı madde ile yakalanması,



- Diyarbakır'ın Silvan İlçesi yolunda kamyon kasasında uyuşturucu madde ile birlikte Antalya'ya sevk edilen el yapımı patlayıcı maddenin yakalanması,



- Malatya, Battalgazi Tren İstasyonun'da 7.750 gram el yapımı patlayıcı maddenin yakalanması.



Yakalanan terörist H.A, jandarmadaki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.