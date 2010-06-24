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Halkalı saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile birlikte Halkalı'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2010 03:00

T24- İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile birlikte Halkalı'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Mutlu, dün gözaltına alınan 3 kişinin haricinde bugün de 16 kişinin ikinci eylem hazırlığı yaptığı sırada yakalandığını açıkladı. Ayrıca, uzaktan kumandalı bombayı patlatan kişinin kimliğinin belirlendiğini söyleyen Mutlu, bu kişinin arandığını belirtti.

 

İşte Vali Mutlu'nın açıklamaları:          

21 Haziran’da yurt dışı bağlantılığı 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 3 kişiyle bağlantılı mahalli alanda faaliyet gösteren 16 şüpheli daha gözaltına alındı.


22 Haziran’da Halkalı’da askeri servis aracına yönelik parça tesirli, basınç etkili bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu bir asker kızı ve 4 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.

"İKİNCİ EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALADIK"


Bugün gözaltındaki 19 şüphelinin ikinci eylemin hazırlık safhasındaki maddi delilleriyle adli makamlara sevk edilmiştir.

 

Her iki olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer 10 şüpheli ile ilgili işlemler Terörle Mücadelede sürüyor. Emniyet müdürlüğü ve istihbarat birimleri koordineli olarak bu konuyu yürütüyor.


Her iki eylemi de bölücü terör örgütü işlediğini üstlendi. Bombayı patlatan kişinin kimliğini belirledik. Bombayı patlatan kişi aranıyor. Bombanın nasıl hazırlandığı konusu daha hususi. Nasıl yapıldığı ya da ne tür patlayıcı kullanıldığını biliyoruz

   

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