Halkalı saldırısıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

T24 - 22 Haziran sabah 07:15'te Halkalı'da askeri personel taşıyan sivil otobüse düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili süren sorşturma kapsamında 1 kişi daha tutuklanırken, toplamda "örgüt üyeliği"nden tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.



Halkalı’da askeri servis aracına yönelik olarak 22 Haziran’da düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili Kocaeli’nde gözaltına alınan Doğan A. tutuklandı. Saldırı ile ilgili olarak şu ana kadar 33 kişi gözaltına alınırken beş kişi örgüt üyeliğinden tutuklanmış oldu.



Radikal'in haberine göre Halkalı’da, 22 Haziran’da askeri lojmanlardan hareket eden servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, jandarma astsubaylar Duran Bayram, Mehmet Boşnak ve Bekir Çelik ile uzman çavuşlar Uğur Ekiz ve Çağlar Bölük şehit olmuş, bir askeri personelin 17 yaşındaki kızı Buse Sarıyağ da hayatını kaybetmişti.



Jandarma, MİT ve Emniyet’in 24 Haziran’da ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden dördü tutuklanmıştı. İstanbul ve Kocaeli jandarma ekiplerinin 29 Haziran’da ortaklaşa düzenlediği operasyonda ise Doğan A., otogarda gözaltına alınmıştı. Kocaeli Üniversitesi Matematik Bölümü 3. Sınıf Örencisi olduğu öğrenilen Doğan A., sevk ediliği mahkemece ‘Örgüt üyeliği’nden tutuklanarak cezaevine gönderildi.





