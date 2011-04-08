-HALKALI SALDIRISINDA 2 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Halkalı'da askeri personel taşıyan servis otobüsüne yönelik düzenlenen ve 5 astsubay ile bir astsubay kızının hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada tutuklu olan 4 sanıktan 2'si tahliye edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Kazım Sevil, Seyithan Özer, Lütfi Balbal ve Okan Ağar ile tutuksuz sanıklar İslam Erden, Kemal Çaylak, Salih Baykal, Behrem Üzer, Ramazan Çetin Çakmak ve Nusret Deren katıldı. Duruşmada savunması sorulan tutuksuz sanık İslam Erdem, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, evinde bulunan dergileri de propaganda yapmak amacıyla aldığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Lütfi Balbal da ''Benim olayla bir ilgim yoktur. Gizli tanık olduğu iddia edilen ve hakkımda ifade veren şahıslar da aynı apartmanda oturduğumuz ve tartışmalı olduğumuz komşularımızdır. Ben basın açıklamasına dahi katılmadım. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum'' dedi. Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Taleplerle ilgili görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Dosyayla ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Lütfi Balbal ve Okan Ağır'ın, yüklenen suç niteliğinin değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliye edilmelerine karar verdi. Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Kazım Sevil ve Seyithan Özer'in, üzerlerine atılı suçun yasal yaptırımı olan sevk maddelerinin alt ve üst sınırları, suç ve tutuklama tarihine göre kaçma şüphesinin devam etmesi, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgu kriterinin dosyada devam etmesi, delilleri karartma ihtimalinin bulunması ve koruma tedbirlerinin yeterli olmaması gibi nedenlerle tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.