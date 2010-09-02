T24 LogoT24 Logo
Gündem

HALKALI SALDIRISINA 35 YIL İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 20:23

-HALKALI SALDIRISINA 35 YIL  İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Halkalı'da askeri personel taşıyan servis otobüsüne yönelik düzenlenen ve 5 astsubay ile bir astsubay kızının hayatlarını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan 22 sayfalık iddianamede, 22 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşen saldırıda kullanılan metal kutuyu bir demircide hazırlattıkları belirtilen Seyithan Özer ve Mehmet Kazım Sevim'in ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım etmek'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 22,5 ile 35'er yıl, kutuyu hazırladığı öne sürülen demirci Ahmet Hakverir'in de ''terör örgütü adına suç işlemek'' suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, diğer 10 şüpheliyle ilgili de ''korsan gösteriye katılmak'' gibi suçlardan çeşitli hapis cezaları istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24