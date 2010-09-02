-HALKALI SALDIRISINA 35 YIL İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Halkalı'da askeri personel taşıyan servis otobüsüne yönelik düzenlenen ve 5 astsubay ile bir astsubay kızının hayatlarını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan 22 sayfalık iddianamede, 22 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşen saldırıda kullanılan metal kutuyu bir demircide hazırlattıkları belirtilen Seyithan Özer ve Mehmet Kazım Sevim'in ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım etmek'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 22,5 ile 35'er yıl, kutuyu hazırladığı öne sürülen demirci Ahmet Hakverir'in de ''terör örgütü adına suç işlemek'' suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, diğer 10 şüpheliyle ilgili de ''korsan gösteriye katılmak'' gibi suçlardan çeşitli hapis cezaları istendi.