Halkalı saldırısı şüphelileri gözaltında

T24- İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Halkalı'da 4 askerin şehit olduğu ve 17 yaşındaki Buse Sarıyağ'ın hayatını kaybettiği askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili olarak şüpheli kişilerin toplandığını belirtti.

Hüseyin Çapkın, “Şu anda çalışıyoruz. Gözaltılar var. Sayıyla ilgili bir şey söylemem doğru değil” dedi. Ancak Hüseyin Çapkın'ın açıklama yaptığı sıradaki, gözaltı sayısının 6 olduğu öğrenildi.



Halkalı'da dün 4'ü asker 5 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili olarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece harekete geçti. Küçükçekmece ve çevresinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda polisin istihbarat takip sonucu belirlediği ve görgü tanıklarının verdiği eşkale uyan kişiler gözaltına alındı. Sayıları 6 olduğu öğrenilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddes'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



21 Haziran 2010 Pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise aralarında Barış ve Demokrasi Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Salih B.'nin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli 6 kişinin iki gündür emniyette sorgulanan 20 kişiyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden çıkış sırasında konuyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını cevaplandıran İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, “Şu anda çalışıyoruz. Gözaltılar var. Sayıyla ilgili bir şey söylemem doğru değil” dedi.