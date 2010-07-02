Halkalı saldırısı öncesi terörsitler yakalanmış!

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Kare kare kalleş tuzak

Akşam'dan Devrim TOSUNOĞLU imzası ile yayımlanan "Kare kare kalleş tuzak" başlıklı (2 Temmuz 2010) haber şöyle:Çıldırtan karelerde 2 terör baronunun, bombanın patlatıldığı demir saksıyı yaptırdığı görülüyor. Polis kamerası kayıtta. Onlar, saldırı öncesi yakalanıyor ama vicdansız suskunlukları nedeniyle tuzak önlenemiyor.22 Haziran'da Halkalı'dan yükselen bomba sesi, 6 eve ateş düşürdü. Kumandalı tuzakta 5 asker şehit oldu.17 yaşında bir asker kızı yaşamını yitirdi. Ve AKŞAM, teröristlerin can almak için nasıl insafsızca hazırlık yaptığını gösteren karelere ulaştı. İstanbul polisinin elde ettiği görüntülerde, tutuklanan 'İmam' lakaplı Mehmet Kazım Sevim ile Seyithan Özer, Küçükçekmece'de bir demirciye, bomba konulan saksıyı yaptırıyor. Polis, görüntüler sonrası ikiliyi yakaladı. Onlar susma hakkını kullanınca, bir gün sonra patlama yaşandı. İşte katliama giden süreç:Terör örgütü 8 Haziran'da Küçükçekmece'de polis servisini hedef aldı. Yol kenarına yerleştirilen bomba patlatıldı, 15 memur yaralandı. Saldırı sonrası İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Küçükçekmece ile Halkalı civarını mercek altına aldı.2008'de İzmir'de yaşanan bir patlamanın firari zanlısı olan Seyithan Özer'in bölgeye geldiği tespit edildi. Özer'in, 'İmam' lakaplı Mehmet Kazım Sevim'le irtibatı belirlendi.İkili takip sırasında bir demirciye sacdan saksı yaptırdı. Polis kamerası kayıttaydı. Eylem hazırlığını fark eden ekipler 21 Haziran'da 70 noktaya baskın düzenledi. Sevim ve Özer'in aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Demir saksı bulunamadı. İki terör baronu önce saksı yaptırdıklarını inkâr etti, görüntüler izletilince çelişkili ifadeler verdi. Sevim 'çiçek saksısı', Özer ise 'mangal' yaptırdıklarını belirtti. Soruları yanıtsız bırakan teröristler, sorguda 'saksıyı çocuklar çalmıştır' deyip oyalama yoluna gitti.Sabah saatlerinde ise tetikçi, saksıya koyduğu bombayı patlattı. Çabalar tuzağı önleyemedi.Jandarma ekipleri, ihbar üzerine İzmit'te üniversite öğrencisi D.A.'yı 'Halkalı bombacısı' olarak gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden D.A. 'BDP tarafından Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçesi gençlik kollarına başkan olarak atandım. Birçok molotof atma olayına karıştım ama bombayla ilgim yok' dedi. D.A.'nın 1 ay önce İstanbul'a geldiği belirlendi. Emniyet yetkilileri ise ellerindeki delillere göre, D.A.'nın aranan bombacı olmadığını belirtti. Ancak jandarma yetkilileri aksi görüşte ve şüphelinin adliyeye sevk edileceğini söyledi.