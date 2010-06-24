Halkalı saldırısı ile ilgili 3 kişi tutuklandı

T24 -

'Halkalı bombacısı' aranıyor

Zanlı yakınlarından alkışla destek

9 kişi mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten 4 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 9 kişinin, Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde ''yasa dışı örgüte üye olmak'' suçundan sorguları yapıldı.Mahkeme, bu kişilerden Seyithan Ö, Mehmet Kazım S. ve Okan A'nın tutuklanmasına karar verirken, diğer 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kentte polis ve askeri personel taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı saldırılara ilişkin 19 kişinin adli makamlara sevkedildiğini, Halkalı'daki saldırıyı gerçekleştiren şahsın da yakalanmasına çalışıldığını bildirdi.Mutlu, İstanbul Valiliği'nde yaptığı basın açıklamasında, 8 Haziran 2010 tarihinde Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde bir polis servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı sonucu 15 polis memurun yaralandığını, saldırıyı bölücü terör örgütünün üstlendiği belirtti.Mutlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 8 Haziran'daki eylemle ilgili olduğu tespit edilen ve yeni bir eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen bölücü terör örgütünün yurtdışı unsurlarıyla irtibatlı 3 kişinin, 21 Haziran sabahı gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını kaydetti.Devam eden operasyonlarda yakalanan şahıslarla ilgili mahalli alanda faaliyet gösteren 16 şüphelinin daha gözaltına alındığını dile getiren Mutlu, şunları söyledi:''Operasyonun ikinci günü olan 22 Haziran Salı günü, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesinde askeri servis aracına yönelik parça tesirli basınç etkili bir bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 4 askeri personel ile bir personelin kız çocuğu şehit olmuştur. 14 askeri personel ise yaralanmıştır. Gözaltına alınan 19 şüpheli 24 Haziran günü ikinci eylemin de hazırlık safhasında yer aldıkları yönünde elde edilen maddi delillerle birlikte adli makamlara sevk edilmiştir. Patlamayı uzaktan kumandayla gerçekleştiren şahsa yönelik yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Her iki olayla ilgisi olduğu değerlendirilerek yakalanan 10 şüpheliyle ilgili soruşturma çok yönlü devam edilmektedir.''Gözaltına alınan 19 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 19 kişi, sağlık kontrolünün ardından savcılık sorgusuna alındı.Öte yandan, zanlılar adliyeye getirildiği sırada binanın dışında bekleyen yakınları, alkışlarla destek verdi. Aynı anda başka bir davaya katılmak üzere adliyede bulunan kadın avukat Yüksel Alay, ''Orada çocuklar öldü, neyi alkışlıyorsunuz?'' diye tepki gösterdi.Tartışma yaşanması üzerine araya giren güvenlik güçleri, zanlıların yakınlarından oluşan grubun yerini değiştirdi. Avukat Alay da olay yerinden uzaklaştırıldı.İstanbul'da polis ve askeri personel taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı saldırılarla ilgili olarak gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklanmaları talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk ederken, ifadeleri alınan diğer 10 kişiyi ise serbest bırakılmıştı.