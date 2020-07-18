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Dünya

Halka evde kalın çağrısı yapılmıştı; Katalonya'da bir günde 1226 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi

18 Temmuz 2020 17:33

İspanya'nın Katalonya bölgesinde son 24 saatte, 1226 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Bu vakaların 133'ünün Segria bölgesinde, 349'unun Barcelona kent merkezinde, 894'ünün de Barcelona çevresinde görüldüğü açıklandı.

Katalonya'daki vakalarda birden büyük bir artış görüldü ve Cuma günü dört milyon kişinin gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi.

Ay başında da Barcelona'nın batısındaki, 210 bin nüfuslu Segria bölgesi karantinaya alınmıştı.

Katalonya'da salgının başlangıcından bu yana 81 bin 932 vaka görüldü.

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