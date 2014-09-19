Halka Ebola'yı anlatmak için dolaşan ekip ölü bulundu

Gine'de Ebola'ya karşı halkı bilgilendirmek için dolaşan sağlık görevlileri ve gazetecilerden oluşan ekibin bir kısmı ölü bulundu. Gine hükümeti sözcüsü Albert Damantang Camara, sekiz ceset bulunduğunu, bunlardan üçünün ekipteki gazetecilere ait olduğunu açıkladı.

BBC TÜrkçe'de yer alan habere göre, ekip Salı günü ülkenin güneyindeki Nzerekore şehri yakınlarındaki Wome köyünde, köy halkı tarafından saldırıya uğramıştı. Köylüler grubu taşlamış, saldırıdan sonra üç doktor ve üç gazeteciden haber alınamıştı. Wove köyü Gine'de salgının ilk görüldüğü yerlerden biri. Saldırıdan kurtulan bir gazeteci, saklandığı sırada köylülerin kendilerini aradıklarını duyabildiğini söylemişti. Camara, cesetlerin bir ilk okulun bahçesindeki lağımda bulunduğunu ve ölenlerin "köylüler tarafından soğukkanlılıkla öldürüldüğünü" söyledi.



Cinayetlerin nedeni henüz net değil ancak bölgedeki gazeteciler halkın büyük kısmının sağlık görevlilerine güvenmediğini, teşhisin kesin ölüm anlamına geldiğini düşünerek yetkililerle işbirliği yapmayı reddettiğini söylüyor. Geçen ay aynı bölgede sağlık ekipleri bir pazar yerini dezenfekte ederken, ekibin insanlara Ebola bulaştırdığına dair dedikoduların çıkması sonucu gösteriler yapılmıştı.

Sierra Leone'de 'evde kalma' çağrısı

Bu arada Ebola salgınını kontrol altına almaya çalışan Sierra Leona, 6 milyonluk halkına üç gün boyunca evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Bu esnada gönüllüler, kapı kapı dolaşıp yeni Ebola vakalarını tespit etmeye çalışırken, virüsün yayılmasını da önlemeye çalışacak. Uygulamayı eleştirenler ise bunun doktorlar ve halk arasındaki güven ilişkisini zedeleyeceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise, AIDS salgınından sonra tarihinde ikinci kez bir sağlık sorununu "uluslararası güvenliğe ve barışa tehdit" ilan etti. Konsey Ebola salgını ile ilgili bu kararı oybirliği ile aldı. İlk önce Liberya'da ortaya çıkan Ebola virüsünün henüz bir tedavisi bulunmuyor. Aşı çalışmaları ise devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı Mart ayından bu yana Ebola'dan ölenlerin sayısı Batı Afrika'da 2600'ü geçti. Yetkililer toplamda 20 bin insanın virüsle enfekte olabileceğini söylüyor.