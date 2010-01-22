Halka açılan ilk maden şirketi

T24- Koza grubu, 2005’te çevre sorunlarıyla uğraşan Normandy’den 44.5 milyon dolara aldığı Bergama altın şirketini hisse başına 36.80 lira ile 46 lira aralığında halka arz ediyor. Bu hesapla şirketin değeri 1.5 ile 1.9 milyar dolar arasında oluşacak.

Türkiye’de ilk defa bir maden şirketi halka açılıyor. Daha önce de bir kaç kez halka arz için niyetlenen ancak, konjoktürel durumun müsait olmaması nedeniyle vazgeçen Koza Altın İşletmeleri’nin yüzde 30 hissesi için 3-4-5 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Şirket hisseleri 36.80 lira ile 46 lira fiyat aralığında halka arz edilecek. Buna göre, şirketin 36.80 liradan piyasa değeri 2 milyar 208 milyon lirayı (1.520 milyon dolar), 46 liradan ise piyasa değeri 2 milyar 760 milyon lirayı (1.900 milyon dolar) buluyor.

Doların zayıflığı, artan enflasyon ve jeopolitik risk korkuları, global altın üretiminin yavaşlaması gibi nedenlerden beslenen altın fiyatlarındaki çıkış hareketinin bir süre daha gücünü koruması bekleniyor. Altının onsu 1112 dolar civarında.



7 madeni var

Şirketin 2009 yıl sonu itibariyle üretimde 4, ileri geliştirme safhasında (Kaymaz-Çukualan) 2, ön fizibilite aşamasında 1 (Mollakara-Diyadin) olmak üzere 7 madeni var.

Şirketin 2009 Eylül itibariyle altın üretimi 55 bin ons, 506 arama ve 20 işletme lisansı bulunuyor. Bunun yanı sıra şirketin maden ocaklarıyla ilgili özellikle çevrecilerle yıldızının barışmadığı da bir gerçek.



Maden çıkarma yönetiminin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle açılan davalar uzun zamandır şirketin en büyük sıkıntısı. En son geçtiğimiz aralık ayında açıklamada bulunan şirketin Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt, gelinen aşamada şirketin hukuki bir sorunu bulunmadığını, mevcut gayri sıhhi müessese ruhsatıyla ilgili açılmış bir davanın olmadığını belirtti.



Rezerv 8.1 milyon ons

Şirketin 11 Kasım’da SRK Consulting isimli danışmanlık şirketine hazırlattığı rapora göre, toplam kaynağı 30 Eylül 2009 itibariyle 8.1 milyon onsa ulaştı. Şirketin 2007 yılındaki rezervinin 2.6 milyon ons olduğu göz önüne alındığında artışın hızlı olduğu görülmekte.

Öte yandan şirket, satış ve kârlılıkta piyasa ortalamaların üzerinde büyüyor. 2008 yılının ilk 9 ayına göre geçen yılın ilk 9 ayında satışları yüzde 51, net kârı yüzde 39 oranında artarken, FAVÖK (Ebitda) oranındaki artış ise yüzde 74.9 oldu. Firmanın mali yapıyı ve borç ödeme gücünü gösteren finansal oranlarına bakıldığında, cari oranı 1.2, likidite oranı 0.55, toplam borç/özkaynaklar 0.63, toplam borç /aktifler 0.38 olarak bulunuyor.



11 ton altın üretildi

Bu arada Altın Madencileri Derneği’nin sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye’de 2008 yılında toplam 11 ton altın üretildi. Dernek 2009 yılında ise toplam 16 ton üretim yapıldığını tahmin ediyor.

2005’te Ovacık’ı Normandy’den 44.5 milyon dolara aldı

Koza Altın, ilk olarak Mart 2005 tarihinde Normandy’nin Ovacık’ta (Bergama) bulunan maden ocağını alarak altın üretim işine girdi. Bilindiği gibi Ovacık’ta 1989 yılında Eurogold ilk olarak altın ocağı işine girmiş ancak, özellikle çevrecilerden gelen yoğun baskı ve davaların ardından Normandy’ye devrederek çekilmişti. Yapılan anlaşmayla Koza grubu, Normandy hisseleri için 40 milyon dolar, Normandy’nin iştiraki Mastra’nın hisseleri için 4.5 milyon dolar olmak üzere toplam 44.5 milyon dolara Ovacık maden ocağını satın aldı.

10 taksitte ödendi

Normandy ile yapılan anlaşmaya göre, 20 milyon dolar peşin, 24.5 milyon dolar ise 10 taksitte ödendi. Koza Altın başta Ovacık olmak üzere 2005’te Çukuralan, Gelintepe, Narlıca madenleriyle birlikte faaliyetlerini sürdürdü. Yine 2005’te Mastra Maden’in (Torul) geri kalan yüzde 50’sinin Dedeman grubundan alınmasıyla faaliyetleri hız kazandı. 2006 yılında Küçükdere, Çoraklık, Kaymaz madenleri ilave edildi.



2007’de Mastra maden geliştirme çalışmaları sürdü. 2008 yılında Mastra tesislerinin inşaatı devam ederken Newmont’tan bazı maden varlıkları satın alındı (Diyadin Bölgesi-Mollakara). 2009 yılnda ise şirketin önemli üretim alanlarından Mastra’da (Torul) üretime başlandı. Gicik’te maden geliştirme ve üretim çalışmaları başladı.