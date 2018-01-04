"Halk zamlarla boğuşuyor, hükümet kendine 4 bin 700 araç alıyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun asgari ücretin 1603 lira olarak belirlenmesini açıkladıktan sonra 2018’i tasarruf yılı ilan ederken hükümet bir yılda 4 bin 700 yeni araç alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren 2018 yılı bütçesine göre, alınacak araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 45 düşürülecek. Önceki yıl 7 bin 36, geçen yıl 8 bin 494 araç alan hükümet bu yıl 4 bin 700 yeni araç satın alacak.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, 2018 yılı bütçesinin ekinde yer alan T Cetveli’ndeki verilere göre, Cumhurbaşkanlığı’nın 268 olan araç sayısı bu yıl alınacak 38 yeni araçla 306’ya yükselecek. Cumhurbaşkanlığı 8’inin cinsi ve fiyatı Genel Sekreterlik’ce belirlenmek üzere 2’si güvenlik önlemli 16 binek otomobil, 4 tane 14 kişilik minibüs, 2 panel, 3 otobüs, 2 kamyon alabilecek. Geçen yıl 42 araç alan Başbakanlık bu yıl 1’i zırhlı 5 otomobil, 1 minibüs, 1 arazi aracını filosuna katacak.

Kiralama maskeli tasarruf

Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, ihtisas komisyonu başkanları ve uluslararası komisyon başkanlarının makam hizmetlerinde kullanılacak araçları kiralama yolunu tercih ettiği için “Tasarruf görüntüsü veriyor” diye eleştirilen Meclis’in bu yıl alacağı araç sayısı sınırlı kaldı. Listesinde hiç binek araç yer almayan Meclis 2 minibüs, 6 panel, 1 kamyonet, 1 de otobüs için izin aldı.

Emniyet’e 774 araç

2018’de en fazla Emniyet Genel Müdürlüğü araç alacak. Güvenlik hizmetlerinde kullanmak üzere 200, ulaşım için ise 150 binek otomobil alacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında otobüs, minibüs, kamyonet, kamyonların bulunduğu 774 taşıt alabilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 475, İçişleri Bakanlığı 55 yeni araçla filosunu zenginleştirecek.

Diyanet’e hibe

Büyük bir bölümü merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak bu alımlardan bazıları da hibe olarak kabul edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018’de edineceği 20’si minibüs, 15’i binek otomobil olmak üzere 35 yeni araçtan 30’u yurtiçinden hibe olarak gelecek.

50 bin bisiklet

4 bin 700 yeni aracın 1600’ünü Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın alacağı bin 617 ambulans oluşturdu. Sağlık Bakanlığı ayrıca Toplumda Fiziksel Aktivitenin Arttırılması Projesi kapsamında bedelsiz olarak dağıtmak üzere 50 bin bisiklet satın alacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın alacağı ve cinsi ile bedelini kendisinin belirleyeceği zırhlı araçların yanı sıra Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın alacağı güvenlik önlemli araçların cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nın inisiyatifine bırakıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün alacağı zırhlı araçlar da sınırlama dışında tutuldu.

Otomobiller lüks

Kamunun edineceği araç listesinde ağırlıklı yer tutan binek otomobillerin her biri için TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık 166 bin liraya kadar harcama yapabilecek. Vergisiz olarak belirlenen bu bedellerle lüks sınıfından taşıtlar alınabilecek.