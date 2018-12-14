Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Halk Yatırım, aracılık ettiği Türkiye Halk Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracı ile bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, \"Halk Yatırım, \'halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç\' yöntemiyle tamamladığı 91 gün vadeli, 200 milyon liralık ihraçla 2018 yılı içindeki 100. Borçlanma Aracı İhraç işlemine imza atarken, aynı yılın tamamında ise toplam 23 milyar 479 milyon 554 bin liralık ihraç büyüklüğü ile pazardaki liderliğini devam ettirdi.\"

Halk Yatırım, halka arzlar, borçlanma araçları ihraçları, faizsiz sermaye piyasası ürünü ihraçları, şirket birleşme ve satın alma işlemleri, özelleştirme işlemleri, blok satışlar, proje finansmanı ve finansal fizibilite gibi işlemlerde müşterilerine aracılık ve finansal danışmanlık hizmetleri veriyor.

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