Halk vekil maaşlarına yapılan zammı Gül'e şikayet etti!

T24

Ayıp, biraz utanın



Gül’ün de herhangi bir sansüre uğratmadan Facebook sayfasında aynen yer verdiği vatandaş tepkileri şöyle:Bülent Dirikan Sarkozy, Merkozy derken gece yarısı vekillere yüzde 100 emeklilik ‘Zamkozy’i geçirdiler. Ulan biz burada 3 kuruşa 5 düğüm atıyoruz. Hiç bir şeyde anlaşamayan milletvekilleri kendilerine para sözkonusu olunca hepsi balıklama atlıyor şipşak. Helal etmiyorum arkadaş. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah vekillerin yüzde 100 zammını onaylamayacaksınız, emekliye 3 kuruş vermezlerken yapılana bakın, o zamlarda tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olduğunu bizden iyi bilirsiniz, lütfen size yakışanı yapın.Mustafa Ergin Milletvekilleri emekli maaşını hak etseler birşey demem de 2 sene milletvekilliği yap emekli ol, ne güzel, işte adalet, ben 55 yaşında olucam, tabii Allah ömür verirse. Bir intibak yasasını 2 senedir çıkaramayanlar kendi menfaatleri olunca 2 dakikada kanun çıkarıyorlar. Cari açık 4 milyar dolarmış, olur tabii, çoğu da milletvekillerine harcanan paradır. Her şeyleri bedava. Millete gelince yüzde 3 zammı çok görürler. Bu dünyanın öbür tarafı da var, hiçbirine hakkımı helal etmem, 800 TL’ye bir emekliye geçinmeyi çok görenlere söylüyorum, siz de aynı parayı neden almıyorsunuz, ayıp, biraz utanın, tabii utanacak yüzünüz varsa.Feramuz Büyükhan Halkımıza çok cimri davranan sayın parlamentomuzun iktidar ve muhalefet milletvekilleri tam bir mutabakat içerisindeler. 8 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin kendileri alırken halkımıza 1000 lira asgari ücreti ve işsizlik parasını çok gören milletvekillerini şiddetle kınıyorum.Ali Gümüş Sayın Cumhurbaşkanım çok rencide olduk, biz aç sefil sürünürken onlar bir geceyarısı işlerini halletti, milletin parasını paylaştılar, ben hakkımı helal etmiyorum, Denizli’den bir fakir.Feyyaz Kaya Vekil emeklisi sizin vatandaşınız da öbür emekliler sizin vatandaşınız değil mi, emekliler açlık ve sefalet içinde yaşıyorlar.Hakkım zıkkım olsunKırkdörtbin Öğretmen Ataması 1 milyon üniversite mezunu işsiz, 350 bin ataması yapılmayan öğretmen varken vekillere % 100 zam yapan iktidarı ve muhalefeti kınıyorum, hakkım zehir zıkkım olsun.Mehmet Küçükosman Allah katında tüm insanlar eşittir, üstünlük takva iledir, adalet mülkün temelidir, Allah korkusu varsa bu yasa ya herkese eşit olmalı ya da kabul edilemez. Helal haram demeden maaş yenmez.Sonumuz kötü başkanımKürşat Kartalcı Cumhurbaşkanım asgari ücretlilerin hali ne olacak, bu gidişle sonumuz kötü başkanım.Dursan Uysal Sayın Cumhurbaşkanı, 650 TL, bir ay geçinmeye var mısın yok musun?Yavuz Keskinbalta Çözüm bulacak kadro verecek olan hükümettir. Ama hükümetimiz meşgul, Maliye Bakanımız bakan yardımcılarının Audi A4 arabalarını A8 yapma, maaşlarını 9 bin 500 TL, milletvekili danışmanının maaşına yüzde 170 zam yapıp 5 bin 400 TL yapma derdinde, ama konu 4C olunca kulaklarını kapatıyor veya kafasını kuma sokuyor. Konu asgari ücrete zam olunca yüzde 3’den fazla verirsek Yunanistan oluruz korkusunu pompalıyor.Yasayı titizlikle inceleyecek TBMM’den geçirilen milletvekili emekli maaşlarındaki rekor artışa ilişkin düzenleme haftasonu tatili nedeniyle Çankaya Köşkü’ne gönderilemedi. TBMM Başkanlığı, Cuma günü gece yarısı kabul edilen yasayı onay için Köşk’e yarın gönderecek. Şike cezasını indiren yasayı kamuoyundaki tepkileri de dikkate alarak veto eden Gül’ün, milletvekili emekli maaşlarına ilişkin düzenleme konusunda takınacağı tavır merak konusu oldu. Gül’ün yasayı, başlarında Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Kuz ve Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı Hamdi Güleç’in bulunduğu Köşk’teki hukukçu kurmaylarına sadece mevzuat değil, teamüller açısından da titiz bir biçimde inceleteceği belirtildi. Kulislerde ise Gül’ün, milletvekili emekli maaşlarını kendi aylık ödeneğine endeksleyen 5’inci maddeye dokunmayıp, tam geceyarısı verilen bir önergeyle yasaya eklenen ve rekor maaş artışına olanak sağladığı için kamuoyunu ayağa kaldıran 14’üncü maddeyi bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edebileceği öne sürülüyor.Tepkilere bakacak Gül’e yakın isimler, “Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen konularda mevzuat ve teamülün yanında kamuoyunu da dikkate aldığını, kamuoyundaki görüş, öneri ve tepkilere duyarsız kalmadığını önceki bazı uygulamalardan da biliyoruz. Bunda da yine kamuoyunu dikkate alarak kararını vereceğini düşünüyoruz. Mevzuata, teamüle, kamu vicdanına sığmayan bir yön gördüğü takdirde altına imza koymaz” dediler.2.395 emekli vekile zam YASA onaylanıp düzenleme yürürlüğe girerse, aralarında halen TBMM’de görev yapanların da bulunduğu toplam 2 bin 395 emekli milletvekilinin maaşı zamlanacak. Bu milletvekilleri yılbaşından sonraki ilk emekli maaşlarını zamlı alacaklar. Düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur kökenli olan ve emekliliğinde düşük maaş alma ihtimali olan 170 milletvekilinin de yüksek emekli maaş alması garantileniyor. Bu milletvekilleri de ileride, prim gün sayısı ve yaş koşullarını yerine getirerek emekliliğe hak kazandıklarında yüksek emekli maaşlarına kavuşacaklar. Emeklilik hakkı elde edememiş olan 120 eski milletvekiline de prim desteği geliyor. Bu 120 kişinin ileride milletvekili emekliliği hakkı elde edebilmeleri için ödemeleri gereken en üst basamaktan primlerinin tamamı 4 yıl süreyle TBMM bütçesinden karşılanacak. İyileştirmeden, bu milletvekillerinin bakmakla yükümlü olduğu 15 bin civarındaki kişi de yararlanacak.