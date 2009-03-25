Halk ucuz konuta hücum etti

İlk aşamada 16 ilde yapılacak 8 bin 804 konut için başvurular bugün başladı. Gaziantep'te yüzlerce vatandaş 592 konut için sıraya girdi.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) idaresi tarafından yoksul vatandaşlara yönelik yapılacak ve 100 liradan başlayan taksitlerle satılacak 45 metre karelik konutların satışı için talep toplanmaya, bugün başlandı.



İlk aşamada 16 ilde yapılacak 8 bin 804 konuttan almak isteyen vatandaşlar, bu illerdeki valiliklere başvuracak ve 24 Nisan'a kadar yapılan başvurular kabul edilecek.



TOKİ'nin yoksul vatandaşlara yönelik yapacağı Adana Akkuyu'da 752, Ankara Mamak-Kusunlar'da bin 176, Antalya Çıplaklı'da 448, Ağrı Suçatağı'nda 280, Bursa Karacabey'de 36, Çanakkale Kepez'de 448, Diyarbakır Üçkuyular'da bin 24, Eskişehir Aşağısöğütönü'nde 928, Erzurum Kazımkarabekir'de 456, Gaziantep Şahinbey'de 592, Konya Meram'da 688, Kilis Merkez'de 96, Malatya Merkez'de 360, Sakarya Korucuk'ta 496, Trabzon Bahçecik'te 224 ve Van Kevenli'de 800 konutun satışı için yarından itibaren başvurular alınacak. Aynı kapsamda Bursa Gürsu'da yapılacak 564 ve İzmir Kemalpaşa'da yapılacak 744 konuta ilişkin başvuru takvimleri daha sonra açıklanacak.



Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek projeler kapsamında 45 metrekare büyüklüğünde, 1 oda 1 salon nitelikte inşa ettirilecek konutlar, peşinatsız, 240 ay (20 yıl) vadeli ile ve 100 liradan başlayan taksitlerle satılacak.



Konut almaya hak kazananlar, Mayıs - Haziran aylarında çekilecek kuralar ile belirlenecek. Kuralar sonucunda konut almak için asil ve yedek olarak belirlenenler, gerekli evrakları ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecek.



Başvuru şartları



Konutlara başvuracak olanlarda, TC vatandaşı olması, uygulama il-ilçesinde en az 3 yıldır oturuyor veya il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına) tabi olmaması, TOKİ'den daha önce konut almaması veya kredi kullanmaması, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması gerekiyor. Başvuranlarda ayrıca, 30 yaş ve üzerinde olma şartı aranacak. Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmayacak. Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmiş yetim bekar bayanlarda yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlendi.



Yeşil Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yararlananlar da konutlar için başvurabilecek. Ayrıca, başvuru şartlarına sahip ve en az yüzde 50 özürlü vatandaşlara, her projede 3 adet kontenjan ayrılacak. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

