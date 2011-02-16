Halk TV'yi, Soner yalçın mı alacaktı?

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluile selefi Deniz Baykal dün TBMM’de bir araya geldi. Başbaşa gerçekleşen ve 1 saat 45 dakika süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu

açıklama yapmadı.

Görüşmede, CHP’nin Baykal döneminde etkinliklerini yayınlamaları karşısında anlaşma yaptığı ancak ekonomik sıkıntı nedeniyle kapatılan Halk TV’nin durumunun gündeme

geldiği öğrenildi.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Yorum büyük olabilir'



Baykal görüşme sonrası “Halk TV’nin durumu gündeme geldi mi” sorusu üzerine “Onu da konuştuk” dedi. Baykal, bir soru üzerine de örgüt meselelerinin gündeme gelmediğini söyledi. Baykal, bir gazetecinin, “Bir açıklama yapmazsanız, görüşmeye ilişkin büyük yorumlar yapılabilir” demesi üzerine, “Yorumun büyüğüne itirazım yok. Yorum büyük de olabilir” karşılığını verdi.





3’üncü kez buluştular...



Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından selefi Baykal ile iki kez yine TBMM’de görüşmüştü. Görüşmeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın

CHP’ye tüzük değişikliğine ilişkin uyarı yazılarını gönderdiği süreçte gerçekleşmişti. Dünkü görüşme ile ikili 3. kez bir araya gelmiş oldu.





Halk TV’nin durumu...



Eski Genel Başkan Baykal döneminde partinin etkinliklerinin büyük bölümünü canlı yayınlayan Halk TV, bu amaçla parti ile mali bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bugün 2 milyon TL’yi bulduğu söylenen vergi, prim, ceza ve çalışanların ücretlerinin karşılanamaması üzerine şubat ayı başında yayınına son verilmişti.



Bu süreçte, Kılıçdaroğlu ve yeni CHP yönetiminin Halk TV ile anlaşmanın yenilenmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.



Aynı dönemde CHP yönetiminin, Baykal’a yakın isimlerin sahip olduğu şirket hisselerinin devredilmesi yönünde girişimleri olduğu ancak toplam bedelinin 3 milyon doları bulduğu öne sürülen fiyatta anlaşılamadığı için uzlaşmaya varılamadığı da kulislerde konuşulmuştu. Önceki gün gözaltına alınan Oda TV’nin sahibi gazeteci Soner Yalçın’ın da bu hafta içerisinde bir televizyon kuruluşu ile anlaşma imzayacağı ve bu kuruluşun da Halk TV olduğu belirtilmişti.



