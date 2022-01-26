Halk TV yazarı Tezkan: Ne oldu yatırım, üretim, istihdam, ihracat politikasına; bu ortamda paranızla yatırım mı yaparsınız, götürüp faize mi yatırırsınız?

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, kur korumalı mevduat hesaptan tüzel kişilerinde faydalanmasına ilişkin olarak "Ne oldu yatırım, üretim, istihdam, ihracat politikasına? Rafa kaldırıldı. Şirketiniz var diyelim. Birikiminiz dolar hesabında veya TL’de... O parayla yatırım mı yaparsınız bankaya koyup kur garantili keyif mi çatarsınız?" diye sordu.

"Açın televizyonlar, çevirin radyoların düğmesini, bakın gazetelere… Koş vatandaş koş, paranı faize yatır yüzde şu kadar veriyoruz reklamlarından geçilmiyor" diyen Tezkan, bankaların faize para toplamak için yarıştıklarını, vatandaşlardan yüzde 17-21 arasında faizle para alıp yüzde 25 faizle Hazine'ye satacaklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Soruyorum… Diyelim ki üç-beş ortaklı şirketiniz var. Şirketinizin birikmiş parası da 1 milyon dolar olsun. Bu parayla bu ortamda yatarım mı yaparsınız, istihdam mı sağlarsınız yoksa götürüp faize mi yatırırsınız?"

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