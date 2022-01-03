Halk TV yazarı Saymaz: Maraş Dosyası'nı incelemeye 'özel hayat' diye izin verilmedi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kahramanmaraş Davası'nın dosyasını incelemesine 'özel hayat' gerekçesiyle izin verilmediğini yazdı.

Saymaz yazısında, "Avukat Seyit Sönmez, dokuz yıldır Kahramanmaraş Davası'nın dosyasına ulaşmaya çalışıyor. En az 111 kişinin hayatını kaybettiği 1978'deki katliamın yargılaması, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde 1980 yılında karara bağlanmıştı. Dosya o tarihten beri Genelkurmay arşivinde bulunuyor. Kendisi de Kahramanmaraşlı olan Sözmez, dosyanın bir örneğini edinmek için 2013 yılında ilk teşebbüsünü yaptı. Mağdur ailelerden vekaletname alarak, Genelkurmay'a başvurdu. Sönmez'den 70 bin TL'lik fotokopi parası istendi. Sönmez, Alevi derneklerinin yardımıyla parayı topladı. Fakat bu kez de taraf olmadığı gerekçesiyle dosya verilmedi. Ardından, özel hayatın gizliliğine dair ve devlet sırrı niteliğinde belgeler olduğu geri çevrildi. Sönmez, bu yıl 13 Aralık 2021'de Genelkurmay'a yeni bir dilekçe sunarak, müvekkili Ali Murat Çağlar adına dosyayı incelemek istediğini bildirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 28 Aralık'ta verdiği yanıtta, özel hayata ilişkin bilgi ve belgelerin bilgi edinme kapsamı dışında bulunduğu ifade edildi. Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgelerin ancak mahkeme hakimi ya da heyeti tarafından incelenebileceği belirtildi." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Yazıda şöyle denildi:

"Dava dosyasında çok sayıda kişiyi ilgilendiren ve açıklanması halinde kişilerin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgiler içeren ifade, beyan ve belgeler ile birlikte devlet sırrı niteliğinde bilgi-belgelerin bulunabileceği hususları da dikkate alındığında Ali Murat Çağlar hakkında dava açılması ve adli makamlarca talep edilmesi hariç olmak üzere bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu kanaatine varılmış olup talebinizin karşılanmasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir."

Maraş Davası'nın taraflarına bile göstermekten neden çekiniyorsunuz?

Saklanan 221 klasörde, duruşmanın ses kayıtlarında, tanık ifadelerinde ve keşif tutanaklarında, acaba bilinmesi istenmeyen bilgiler, belgeler ve bulgular mı var?

Kimi koruyorsunuz?"