Halk TV yazarı Saymaz: Kimi suçlular ceza alacaklarını anlayınca Sedat Peker aleyhine ifade vermeyi kurtuluş yolu olarak mı görüyor?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 40 yıl hapsi istenen ve Gürcistan'a kaçarken yakalanan Emirhan Döner, iktidara yönelik açıklamalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında ifade verdiğini yazdı. Saymaz, "Kimi suçlular ceza alacaklarını anlayınca Sedat Peker aleyhine ifade vermeyi kurtuluş yolu olarak mı görüyor?" diye sordu.

Saymaz yazısında, "Ardahan Cezaevi'nde yatan Emirhan Döner 3 Aralık günü Sedat Peker hakkında ifade vermek istediğini belirterek, savcılığa başvurdu. İfadesine geçmeden Döner kardeşlerden söz edeyim. İstanbul'daki küçük çaplı suç örgütü Burak, Turhan ve Emirhan Döner'den oluşuyor. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli yağma ve silahla yaralama suçlarından yargılanan Emirhan Döner, şubatta tahliye edildi. Ağabeyi Turhan'a 60, kendisine 40 yıl hapis istenince Ardahan'dan geçen ay Gürcistan'a kaçarken yakalanıp tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak, tanık olma isteğini bildirdi. 6 Aralık'ta ifadesi alındı. Dosyasındaki suçları Peker'in azmettirmesiyle işlediğini iddia eden Döner, şöyle dedi: "Soruşturma aşamasında Peker'in avukatı beni cezaevinde ziyaret ederek, ailemle tehdit ettiği için bugüne kadar konuşmadım. İddianamemde anlatılan olayların azmettiricisi Peker'dir. Gerekirse Peker hakkında ifade verebilirim." Döner'in Peker ile çekilmiş resimlerinin olduğu iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Peker'in çevresi, Turhan Döner'in MHP'den milletvekili aday adayı olduğunu, Devlet Bahçeli ile fotoğraflarının bulunduğunu belirterek, "Bir resimle soruşturma yapılıyorsa işe parti başkanları, belediye başkanları da eklenir" diyor. Düşünmeden, kuşkulanmadan edemiyorum... Bir zamanlar Ergenekon Davası'ndaki kimi gizli fakat aslında besbelli tanıklar gibi, bugünlerde Emirhan Döner gibi kimi suçlular da ceza alacaklarını anlayınca Peker aleyhine ifade vermeyi kurtuluş yolu olarak mı görüyor?"