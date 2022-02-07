Halk TV yazarı Saymaz: Isparta Belediyesi, "CHP'lilerden yardım aldı" dedirtmemek için Ispartalıları mağdur etti, felakette bile partizanlık yaptılar

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'ya ilişkin olarak, "Isparta Belediyesi, 'CHP'lilerden yardım aldı' dedirtmemek için Ispartalıları mağdur etti, felakette bile partizanlık yaptılar" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Isparta Belediyesi, yardıma ihtiyacı varken, en yakın iki komşusu olan CHP'li Burdur ve Antalya büyükşehir belediyelerinin tekliflerini geri çevirdi. Halbuki Burdur, Isparta'ya 30, Antalya ise 126 kilometre uzaklıkta. İlki yarım saat, diğeri 1.5 saat mesafede. Buna karşın AK Partili Afyon, Denizli ve Konya büyükşehir belediyelerinden yardım alındı. Afyon 165, Denizli 167 ve Konya 240 kilometre uzaklıkta..." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Dün Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i aradım.

Şunları söyledi:

"Ben cuma günü başkanı aradım. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum. Teşekkür etti. 'Karayollarından ve diğer kurumlardan araç takviyesi yapıldı. Yollarımız açık. Sıkıntı yok. Sadece enerji hatlarında sıkıntı devam ediyor' dedi. Ancak biz ara yollarda vatandaşın sıkıntı yaşadığına dair bilgiler alıyoruz. Talep edilirse araçlarımızı Ispartamızın hizmetine göndeririz. Koşu mesafesindeyiz. Bizim başımıza iş gelse önce Isparta'nın koşup geleceğini düşünürüz."

Fakat Isparta Belediyesi'nin düşünmediğini AFAD akıl etti.

Süt makinelerinin çalıştırılması için Ercengiz'den jeneratör istendi.

Burdur, derhal gönderildi.

Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile konuştum. "Aradım. 'İhtiyacınız var mı?' dedim. 'Yok' dediler" diye konuştu.

Böcek'in gönderdiği aşevi TIR'ı "İhtiyaç yok" diye geri gönderilmek istendi.

CHP'lilerin itirazları üzerine kabul edildi.

Isparta Belediyesi, "CHP'lilerden yardım aldı" dedirtmemek için Ispartalıları mağdur etti."