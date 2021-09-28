Halk TV yazarı Saymaz: HDP'nin tutum belgesi Millet'i işaret ediyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, HDP’nin dün açıkladığı tutum belgesinin Millet İttifakı’na işaret ettiğini belirtti. Saymaz, ismini vermediği HDP'li üst düzey bir yöneticinin, "Millet'in HDP'yi yok sayarak aday çıkarabileceğini düşünmüyorum. Siyaseti kenara koydum, matematiksel olarak yok sayamazlar. Ama mış gibi yapacaklar." dediğini aktardı.

Saymaz yazısında, “Belgede, herhangi bir ittifakın adı açıkça anılmıyor. Cumhur İttifakı'nın karşısında ya da Millet İttifakı'nın yanında olunacağı belirtilmiyor. Fakat şu cümle HDP'nin çizgisini ortaya koyuyor: ‘Keyfiliği ve zorbalığı kurumsallaştırıp kalıcılaştırmayı hedefleyen ve yaşadığımız çoklu krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemi besleyen yapıları değiştirmek istiyoruz.’ HDP, Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmazına karşı çıkarak, Millet İttifakı ile aynı hatta duruyor. Belge bir bütün olarak HDP'nin Cumhur İttifakı ile neden yan yana olamayacağını açıklarken, Millet İttifakı'na bir davetiye içeriyor.” Görüşünü savundu.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Şu satırların muhatabı, doğrudan Millet İttifakı: "İster HDP'li, isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız." Belge yazılırken, HDP'nin bileşeni olan kimi partiler Cumhur İttifakı'na karşı tutum alınmasını istedi. Ancak çoğunluk ittifak adı vermeyi uygun görmedi. HDP'li üst düzey bir yetkili bu bilgiyi doğruluyor.

Gerekçesini şöyle açıklıyor: "Biz tek adam rejimine karşıyız. Ama ittifaklar arasında hiyerarşi kurmayı uygun görmedik. Biz ittifakların içinde olmayacağız."

Cumhur ve Millet ittifaklarını HDP'ye eşit uzaklıkla ve eşdeğerde görmediklerini ifade ediyor. Diğer yandan, altı muhalefet partisinin katıldığı ve parlamenter sistemin konuşulduğu toplantıya davet edilmediklerini hatırlatıyor. "Sitem etmiyoruz. Fakat çok kötü bir şey yapıldı" diyor. HDP cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?

"Evet" ya da "Hayır" demiyor. Bu, Millet İttifakı'nın tutumuna bağlı.

Şöyle devam ediyor:

"Diyarbakır'da şunu soruyorlar: 'Erdoğan gitsin ama bizim için ne değişecek?' Bunun bir cevabı olmalı. Millet'in HDP'yi yok sayarak aday çıkarabileceğini düşünmüyorum. Siyaseti kenara koydum, matematiksel olarak yok sayamazlar. Ama mış gibi yapacaklar. Bir şey yapacakmış gibi. Net bir duruş sergileyeceklerini düşünmüyorum.""

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