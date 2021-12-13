Halk TV yazarı Saymaz: Düşman ceza hukukunun egemen olduğu despot rejimlerde istihbarat fişleri kanunun yerine geçer

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden PKK’lıların işe alındığı söylemesinin ardından Sabah gazetesinin yaptığı haberlere değindi. Saymaz, "Yalnızca düşman ceza hukukunun egemen olduğu despot rejimlerde istihbarat fişleri kanunun yerine geçer" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Bu kişiler dağ kadrosunda ise iktidara sormazlar mı; onlar ovaya inerken, İstanbul'da yaşarken, belediyede işe girerken haberiniz olmadı mı?Sormazlar mı... Neden tutuklamadınız? Neden dava açıp mahkum etmediniz?Böylesi 'azılı bir terörist' parklarda ağaç budarken ve otoyol kenarında ot yolarken mi fark edildi? Kaldı ki resmi kayıtlarda sabıkasız görünen bir vatandaş hangi hukuki gerekçeye göre işe almayacak? Türkiye Cumhuriyeti, AK Parti'nin yarattığı bütün tahribata rağmen hukuk devletidir. Hukuk devletinde vatandaşlar ancak bir suç işlediklerinde yargılanıp mahkum edilirler, suç işleyecekleri varsayıldığında değil. Yalnızca düşman ceza hukukunun egemen olduğu despot rejimlerde istihbarat fişleri kanunun yerine geçer." ifadesini kullandı.