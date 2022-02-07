Halk TV yazarı Saymaz: 2013'te özelleştirilirken, ihaleyi kazanan Cengiz ve Kolin ortaklığı söz verdiği halde hatları yer altına indirmedi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Isparta'da kar yağışının ardından üç gün elektiriklerin kesilmesine ilişkin olarak, "2013'te özelleştirilirken, ihaleyi kazanan Cengiz ve Kolin ortaklığı, teknolojik yatırım sözünü verdiği halde hatları yer altına indirmedi." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, "Meteoroloji, 1 Şubat'ta Isparta ve Burdur çevresinde çok kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar uyarısı yapmıştı. 3 Şubat akşamından itibaren dokuz saat kar yağdı. Elektrik nakil hatları kar yükü ve buzlanmadan ötürü iflas etti. Çünkü Isparta'yı da içine alan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 2013'te özelleştirilirken, ihaleyi kazanan Cengiz ve Kolin ortaklığı, teknolojik yatırım sözünü verdiği halde hatları yer altına indirmedi. Bu da gösteriyor ki elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ne ucuz enerji tüketme, ne de enerjiye erişim bakımından faydalı oldu. Halkın çıkarı elektrik dağıtımının kamusallaştırılmasından geçiyor." ifadesini kullandı.