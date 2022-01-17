Halk TV yazarı Bila: Millet İttifakı, Demokrasi İttifakı’na genişleyerek ilerliyor

Halk TV yazarı Fikret Bila, altı muhalefet partisinin çalışma yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören ortak mutabakat metni bir yol haritası niteliği taşıdığını belirterek, "Millet İttifakı, Demokrasi İttifakı’na genişleyerek ilerliyor" düşüncesini dile getirdi.

Bila yazısında, "Altı muhalefet partisini bir araya getiren temel neden Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetilemediği ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme mutlaka geçilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe varmış olmaları. Bu ortak zemin, Millet İttifakı’nı Demokrasi İttifakı’na doğru dönüştürüyor. Ortak çalışmalara Gelecek ve DEVA partilerinin de katılması fiilen Millet İttifakı’nı genişletti. İttifakın Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun önerdiği gibi altı partili olarak yeniden yapılandırılması da mümkün. Davutoğlu’nun önerisine CHP ve İyi Parti’den olumsuz bir tepki yok. Genel başkanlar öneriyi değerlendiriyorlar. Altı muhalefet partisinin hazırladığı ortak mutabakat metni iktidar değişikliğinde izlenecek yol haritası olarak görülüyor. Ortak mutabakat metninin önemi farklı siyasi programlara sahip altı parti arasında bir çimento işlevi görmesinden geliyor. Liderlerin ortak metne son şeklini vermesinden sonra seçim kampanyalarını bu metni esas alarak yapacak olması, muhalefetin ortak bir söylem kullanması açısından da önem taşıyor. Millet İttifakı, Demokrasi İttifakı’na genişleyerek ilerliyor." ifadesini kullandı.