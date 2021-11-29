Halk TV yazarı Bila: MGK, iktidarın ekonomi politikasına karşı çıkılmasını “milli güvenlik sorunu sayarım” diyor ki bu açıkça muhalefete tehditvari bir mesaj niteliği taşıyor

Halk TV yazarı Fikret Bila, Millî Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya ilişkin olarak, "MGK bu açıklamasıyla, iktidarın ekonomi politikasına karşı çıkılmasını 'milli güvenlik sorunu sayarım' diyor ki bu açıkça muhalefete tehditvari bir mesaj niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bila yazısında, "Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) görevleri arasında iktidarın ekonomi politikasını uygulatmak gibi bir görevi yoktu. Son toplantısından sonra yapılan açıklama böyle bir görevi de üstlendiği anlaşıldı. MGK’nın son bildirisinde şu ifadeye yer verildi: 'Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.' Bu ifadeden anlaşılıyor ki MGK, iktidarın ekonomi politikasını çok beğenmiş, destekleme kararı almış ve bu politikaya muhalefet edeceklere karşı neler yapılabileceğini değerlendirmiş. MGK bu açıklamasıyla, iktidarın ekonomi politikasına karşı çıkılmasını “milli güvenlik sorunu sayarım” diyor ki bu açıkça muhalefete tehditvari bir mesaj niteliği taşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Bila şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya göre görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güvenlik siyasetini belirlemek, Türkiye’ye yönelik tehditleri saptamak ve alınması gereken önlemler konusunda hükümete tavsiyelerde bulunmak olan MGK’nın iktidarın ekonomik kararlarının garantörlüğüne soyunması yeni bir duruma işaret ediyor.Bu durum Türkiye’nin bir parti-devlete dönüşmüş olmasıdır. Bildiride, komutanların da imzası olduğuna göre iktidarın “değersiz lira, değerli döviz” politikası askeri güçle de desteklenmiş bir politika oluyor. Demokratik rejimlerde, askerin, polisin, yargının hükümetin ekonomi politikasını desteklemek, muhalefete gözdağı vermek, muhalefetin siyaset alanını daralmak gibi bir görevi olmaz, olamaz."