Halk TV teknik nedenlerle yayına ara verdi

Halk TV'nin yayını, uydu alıcısındaki aracı şirketteki problemden dolayı öğle saatlerinden itibaren kesildi. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun konuk olduğu Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan'ın, “Halk TV hiçbir platformda yok. Karartmaya düştük” diyerek duyurduğu kesintinin teknik nedenlerden kaynaklandığı anlaşıldı. Sorunun giderilmesinin ardından Halk TV yayınına devam etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bugün bir süreliğine yayını kesilen Halk TV’nin Grid Telekom isimli aracı uydu firmasında yaşanan teknik aksaklıktan dolayı yayınına ara verdiği ve yetkililerin aksaklığı gidermek için yoğun çaba harcadığı belirtildi. Teknik aksaklığın giderilmesinin ardından Halk TV günlük yayın akışına devam etti.

"Uyduya ileten aracı şirketten kaynaklı sorun nedeniyle yayınımız kesildi"

Halk TV yayını tüm platformlarda kesilirken, Sözcü’ye konuşan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, yayınlarının uyduya bağlayan aracı şirketteki sıkıntıdan dolayı kesildiğini ve şimdilik uyduya direkt olarak bağlanarak yayına devam ettiklerini söyledi. Halk TV’nin resmi twitter hesabı Halktv.com.tr adresinden ise şu açıklama yapıldı:

“Yayınımızı uyduya ileten aracı şirketten kaynaklı sorun nedeniyle yayınımız kesildi, teknik aksaklık giderilmeye çalışılıyor.”