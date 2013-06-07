Hayat TV ve Halk TV, Erdoğan'ın dönüşü yerine penguen belgeseli yayınladı!

Gezi Parkı direnişine ana akım medyanın uzun süre kayıtsız kalması ve protestocuların üzerine gaz bombaları ile gidilirken pengunlerin hayatı ve yemek konularında belgesel yayınlaması, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Afrika gezisinden Türkiye'ye dönüşünde Hayat TV ve Halk TV'de karşılık buldu.

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV, haber kanallarının canlı olarak verdiği Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşü sırasında ekranını ikiye bölerek bir bölümünde Taksim Meydanı'nı, diğer bölümünde de penguenlerin hayatına ilişkin bir belgeseli yayınladı.