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Dünya

Halk selle boğuşuyor, Başbakan golf oynuyor!

Malezyalılar tepkili: Başbakan, halkı selle boğuşurken nasıl tatile çıkar?

27 Aralık 2014 10:07

Malezya’da son 30 yılın en şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle onbinlerce kişi tahliye edilirken ülkenin Başbakanı Necip Rezak’ın ABD’de tatile çıkıp, ABD Başkanı Barack Obama ile golf oynaması büyük tepki çekti.

Tropikal kuşakta yer alan Malezya, yağmur sezonunda sık sık sel felaketlerine sahne oluyor. Ancak bu yılki felaket daha büyük. Beş kişi yaşamını yitirdi. Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak ve Perlis eyaletlerinde 106 bin kişi tahliye edildi.

Ülke genelinde yapılması planlanan yeni yıl kutlamaları iptal edilirken Başbakan’ın ABD’ye gidip, tatil için Hawaii’de bulunan Obama ile golf oynarken görüntülenmesi yoğun eleştiri aldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Neden felaket bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilmedi, Başbakan nerede”, “Başbakan, halkı selle boğuşurken nasıl tatile çıkar”, “Obama’ya bir hayır demek çok mu zordu” gibi yorumlarda bulundu.

Tepkiler üzerine Necip Rezak, dün tatilini yarıda keserek bugün ülkesine döneceğini duyurdu.

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