Halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı: Sağlık çalışanları salgın durdurma, düğüncüler takı peşinde

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrinne ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Değişik illerde sahadaki sağlık çalışanları kendi bölgelerinde, yeni tanı konulan hasta sayılarının Nisan ayında bile görülenin çok üstünde, öyle yüzde yirmi-otuz falan değil, defalarca üstünde olduğunu söylüyor. Üzücü ama virüsün davranışı konusunda bildiklerimiz ışığında şaşırtıcı da değil. 1 Haziran itibariyle bütün tedbirleri aynı anda kaldırdık, iki buçuk aydır da rehavet içinde devam ettik" dedi.

Ortaylı, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, vaka sayısındaki artış karşısında alınan tedbirleri eleştirirken, "Yeni tedbirler esas olarak iki gruba ayrılıyor. Birincisi 65 yaş üstüne (yine onlar, evet) çarşı, pazar, toplu taşımayı yasaklamak. Oysa bu talihsiz insanların çoğu bir türlü kontrol altına alınamayan salgın nedeniyle, aylardır evinden çıkamıyor ve bir kısmı sokakta yürümeyi bile unuttu. Bu herhalde inatçı azınlık için geçerli olacak. İkincisi düğünleri bir saatlik süreyle ve takı merasimiyle sınırlamak. Bir saatlik sürenin nasıl seçildiği ve takı merasiminin nasıl güvenli aktivite olarak belirlendiği benim için bir muamma. Bulaşmayla ilgili yapılan çalışmalar, on beş dakikalık yakın temasın bulaşma için yeterli olduğunu söylüyor. O zaman bu bir saat bununla alâkalı değil?" yorumunu yaptı.

Ortaylı, kamu çalışanları için esnek çalışma tavsiyesini de değerlendirirken, "Ancak bulaşma yalnızca devlet dairelerinde olmuyor. TÜİK’e göre Türkiye’de Mayıs 2020 itibarıyla 26 milyon kişi istihdam ediliyor, kamu çalışanları bunun beşte birinden çok daha az. Kayıt dışı sektörü geçtik, onlar zaten salgın başladığından beri kendileriyle baş başa. Ama büyük çaplı sanayi işletmelerinde bile durumun iyi olmadığı, bazılarında işyeri odaklı salgınlar çıktığı, hükümete yakın olmayan gazetelere yansıdı. Bunların arasında en çok dikkat çekenlerden biri olan Manisa Vestel fabrikasına Türk Tabipleri Birliği heyetinin yaptığı ziyaretin raporu, gerçek hayatta tedbirlerin çoğunun nasıl gözardı edildiğini göstermesi açısından düşündürücü" görüşünü dile getirdi.

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