Halk plajının kiralığa çıkarılmasına tepki: "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" denmişti, bu bir avuç azınlığa hizmet!

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki halk plajının bir bölümünün Mal Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına kiralanmak istenmesine tepki gösteren bir grup, Kaymakamlığa dilekçe ile başvurarak ihalenin iptalini istedi. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık, "plajın kiralanmak istenmesinde kamu yararı olmadığını, tamamen birilerine rant sağlanmak istendiğini" ileri sürdü.

Gündoğan Mahallesi'ndeki halk plajının 408 metre uzunluğundaki bölümünün Bodrum Mal Müdürlüğü tarafından, 14 Kasım'da 71 bin lira muhammen bedelle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılacağının duyurulması, tepkilere neden oldu. Bodrum Kaymakamlığı önünde, bugün (7 Kasım 2017) saat 14.30 sıralarında toplanan yaklaşık 150 kişi, halkın kullanımına açık plajın bir bölümünün kiralanmak istenmesinde kamu yararı olmadığı, tamamen birilerine rant sağlama amacı taşındığını ileri sürüp, ihalenin iptal edilmesini istedi. Eyleme bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Ardından eyleme katılanlar, tek tek Kaymakamlık binasına girip, tepkilerini dile getiren dilekçelerini teslim etti.

'Halka değil bir avuç mutlu azınlığa hizmettir"

Eyleme katılanlardan 77 yaşındaki Gültekin Kural, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Emekli olup, 10 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleştim. Halkın yoğun biçimde kullandığı bir sahil, kıyı kenar çizgisinin içinde olmasına rağmen özel bir site tarafından kiralanarak tamamen rant uğruna sahiplenilmek isteniyor. Yani biz emekli, işçi, memurların gelip de orada yazın denize girebileceği halka ait olan yeri gasp etmeye çalışıyorlar. Üstelik meşru yollarla, ihale ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Ülkemizin yöneticileri, herhalde halkın bu sesine, hassasiyet gösterirler. Çünkü 2002 yılında bizlere, 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' demişlerdi ancak bu yapılacak icraatlar halka değil bir avuç mutlu azınlığa hizmettir" diyerek, tepkisini dile getirdi.

"Rant uğruna yapılacak ihale' iddiası"

Halk plajından 20 yıldır denize girdiğini belirten Sevinç Baştürk de şöyle konuştu:

"Burası halkın yoğun olarak kullandığı bir plaj. Ecrimisil ödeyerek birçok otel ve restoran zaten sahilleri işgal ediyordu. Şimdi, devlet eliyle bu işgal resmileştirilmek, adeta halk plajı halka kapatılarak, 1.5 milyon dolarlık villaların bulunduğu özel bir siteye 30 yıllığına kiralanmak isteniyor. Kamu malının kiralanmasında hiçbir kamu yararı yoktur. Sadece milyon dolarlık villa satın alan 40-50 kişi, halk plajının ortasında etrafı çevrilmiş vaziyette özel olarak plajı kullanabilecektir. Yani tamamen rant uğruna yapılacak bir ihaledir. Bu ihalenin iptal edilmesi için buradayız."

"İdare Mahkemesi'ne gideceğiz"

Gündoğan halkı adına açıklama yapan 53 yaşındaki Sezai Tüyeloğlu da şu ifadeyi kullandı:

"Bodrum Belediyesi'nin halk plajı olarak kullanıma açık hale getirdiği plaj, şu an özel bir site tarafından kiralanmak istiyor. Kiranlanmak istenen başka 4-5 plaj daha var. Kıyı Kanunu'na göre, kamuya ait olan ve kamunun kullanım hakkına tahsis edilmesi gereken plaj yerinin biz vatandaşların elinden alınarak, belli bir bedel karşılığında gerçek ve tüzel kişilerden para ve nüfuz sahibi küçük bir zümreye rant amaçlı kiralanarak teslim edilmesi, kesinlikle kanunun hükmüne ve ruhuna aykırı olup, haksızlık teşkil edecektir. Biz vatandaşları mağdur edecek sebeplere rağmen ihalenin yapılacak olması halinde, hakkımızı İdare Mahkemesi'nde açılacak iptal davaları ile arayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu nedenle vatandaşlık hakkımızı kullanarak ihalenin iptal edilmesi için mülki amirliğe başvurumuzu yaptık."

Dilekçelerini teslim eden grup, aralarından seçtikleri temsilcilerin Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile görüşüp, şikayetlerini iletmelerinin ardından dağıldı.