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Halk pazarında kaz satışına büyük ilgi

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Havza ilçesindeki halk pazarında satılan kazlar, büyük ilgi görüyor

19 Aralık 2017 16:29

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza ilçesindeki halk pazarında satılan kazlar, büyük ilgi görüyor.
Havza ilçesinde yazın yetiştirilen kazlar kışın pazarda satılıyor. Pazarda 100 ile 150 liradan satılan kazlar, bölgede dost sohbetlerinde ve misafirliklerde sofların vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. İlçede her Salı günleri kurulan kanatlı hayvanlar pazarında satılan kazlar, renkli görüntüler de oluşturdu. Pazarda kaz satan Şakir Karaca, \"Fiyatı pahalı olsa da çok lezzetli olması nedeniyle yılda bir kez dahi olsa kaz yemeyi tercih ettiği için adeta yok satıyoruz. Kaz tiriti, çok lezzetli bir yiyecek. Kaz etinin kilosu 50 liraya geliyor. Canlı olarak ağırlıkları 2 ila 3.5 kilogram arasında değişiyor\" dedi.

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