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Halk ozanlarından 'Kars Geceleri' etkinliği

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- EYLÜL ayında da sıcak havanın devam ettiği kentte halk ozanlarının düzenlediği 'Kars Geceleri' etkinliği ilgi görüyor

06 Eylül 2017 12:37

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- EYLÜL ayında da sıcak havanın devam ettiği kentte halk ozanlarının düzenlediği \'Kars Geceleri\' etkinliği ilgi görüyor.
kleri devam ediyor.  İşyeri sahibi Doğan Kaya Karslılar\'ın bu tür etkinlikleri çok sevdiklerini söyledi.
Aşıklar Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ersarı, Doğan Kaya’ya ait Taksim Kafe Dürüm Salonu’nda sahneye çıktı. Eski Adliye İnönü Caddesi Aşıklar Heykeli yanındaki işyerinde açık havada düzenlenen halk ozanları aşıklar gecesine ilgi de büyüktü. Yoldan geçen vatandaşlar halk ozanlarını görünce işyerine akın etti. Deyişler, hikayeler, atışmalar ve fıkların da anlatıldığı program uzun sürmesine rağmen coşkusunu yitirmedi. Zaman zaman etkili olan serin havanın tadını çıkaran vatandaşlar, bir yandan aşıkların renkli konserini dinledi diğer yandan da alkışlarıyla destek verdi.
Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin Kars’ta artırılması gerektiğini belirttiler. İşyeri sahibi Doğan Kaya da açık havada halk ozanlarıyla birlikte program yaptıklarını ifade ederek Karslıların bu tür etkinlikleri çok sevdiklerini söyledi. Aşıklar Bilal Ersarı ve Ensar Şahbazoğlu ise amaçlarının bu kültürü gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirttiler.

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