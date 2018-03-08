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Halk ozanı Ayten Gülçınar'ın öldürülmesi Sivaslı âşıkları yasa boğdu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar'ın (58) silahlı saldırı sonucu ölümü, üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği'ni yasa boğdu

08 Mart 2018 20:40

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA\'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar\'ın (58) silahlı saldırı sonucu ölümü, üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği\'ni yasa boğdu. Dernek Başkanı Ahmet Ayık, \"Türkiye\'de sayılı atışma yapabilen, tertemiz yazan güzel bir sanatçımızdı, âşığımızdı. Bizim için büyük bir kayıp oldu. İnşallah bunlar son olur. Kadınlarımıza sahip çıkalım. Bu tür yamyamlara fırsat vermeyelim\" dedi.
Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi\'nde oturan halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar ile nişanlısı Halil B., dün evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Gülçınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın, Halil B.\'nin oğlu Hüseyin B. olduğunu belirledi. Bugün sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin B.\'nin Sincan\'da kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli Hüseyin B. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. Hüseyin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
\'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP OLDU\'
Ayten Gülçinar\'ın ölümü, üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği\'ni yasa boğdu. Sivaslı olan, ancak hayatını ailesi ile birlikte Ankara\'da sürdüren Ayten Gülçınar\'ın ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını belirten Dernek Başkanı Ahmet Ayık, \"Âşığımız Ayten Gülçınar Sivas\'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyündendir. Kendisi uzun yıllardır Ankara\'da yaşıyordu. Tabii ki ilimizin ve ülkemizin hakikaten hatırı sayılır âşığıydı. Türkiye\'de de sayılı atışma yapabilen, tertemiz yazan güzel bir sanatçımızdı, âşığımızdı. Bizim için büyük bir kayıp oldu. Derneğimizin de üyesiydi. Zaman zaman buradaki programlarımıza katılıyordu. Hakikaten tam bir Sivaslıydı ve Sivas milliyetçisiydi. Ben kendisine Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.
Yaşanan bu olayı da kadına şiddet kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Ayık, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü\'nü kutluyorum ve bunların Allah\'tan son bulmasını niyaz ediyorum. İnşallah bunlar son olur. Tabii ki bu âşık veya kim olursa olsun bunlar isim yapmış insanlar ama normal insanlar da olabilir. Kadınlarımıza da sahip çıkalım. Bu tür yamyamlara fırsat vermeyelim. Devletimizin özellikle bu konularda hassas olmasını istiyorum\" diye konuştu.
Ayık, Ayten Gülçınar\'ın en son 4 Eylül 2017\'de yapılan 11\'inci Aşıklar Bayramı programına katılmak üzere Sivas\'a geldiğini söyledi.

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