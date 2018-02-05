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Halk ozanı, askere destek için Hassa'ya gitti

Alparslan ÇINAR/HATAY, (DHA) - TÜRK halk ozanlarından Hilmi Şahballı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek üzere Hatay'ın Hassa ilçesine gitti

05 Şubat 2018 20:26

Alparslan ÇINAR/HATAY, (DHA) - TÜRK halk ozanlarından Hilmi Şahballı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek üzere Hatay\'ın Hassa ilçesine gitti.
Dünya Türkmenler Birliği, Hatay Yörük Türkmenler Derneği, Osmaniye Yörük Türkmen Derneği ve Adana Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Derneği üyeleri ile birlikte Hatay\'ın Hassa ilçesine giden Hilmi Şahballı, operasyon hakkında bölgedeki yetkililer ve STK\'lardan bilgi aldı. Bölgede terör örgütlerine karşı büyük bir başarı örneği gösteren Mehmetçikle de bir araya gelen Şahballı\'ya ilginin yoğun olduğu görüldü. Askerler Şahballı ile fotoğraf çektirdikten sonra usta sanatçının verdiği mini konserle de moral buldu.
Askere her daim destek olunması gerektiğini belirten Şahballı, Türk milletinin doğuştan asker olduğunu söyledi. Halk ozanı olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Şahballı, “Askerimize türkülerimizle moral vermek için ziyarete geldim. Herkes elinden gelen desteği vererek askerimizi yalnız bırakmamalı\" dedi.

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