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HALK OYUNLARI YARIŞMASINDAN DÖNEN ÖĞRENCİLER KAZA YAPTI: 32 YARALI ESKİŞEHİR (A.A)

03 Ağustos 2010 15:19

-HALK OYUNLARI YARIŞMASINDAN DÖNEN ÖĞRENCİLER KAZA YAPTI: 32 YARALI ESKİŞEHİR (A.A) - 03.08.2010 - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 27'si öğrenci 32 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Manisa'da düzenlenen halk oyunları yarışmasına katılıp Amasya'ya dönen öğrencileri taşıyan Abdülgani Yalman yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen midibüs Eskişehir-Ankara karayolunun 15. kilometresindeki Kanlıpınar mevkisinde, önünde seyreden Fatih Telkeser'in kullandığı henüz plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, midibüs şoförü Abdülgani Yalman, öğretmenler Recep Yivli, Erdal Kurman, Alaattin Turna ve Perihan Özay ile öğrenciler Sabire Demiriz, Hafize Aydın, Murat Cankoç, Osman Turna, Meltem Bekar, Kübra Aydın, Aysun İbiç, Zerha Karagöz, Neslihan Zeybek, Beril Güney, Esra Köse, Nazlıcan Yıldırım, Fadime Duman, Dilek Köse, Ezgi Duran, Ebru Uslu, Kader Köse, Damla Buğa, Kader Işık, Utku Töngüç, Fatma Karagöz, Gül Keleş, Senem Altınel, Melike Merve Konyar, Nisa Canan Konyar, Berna Ulutürk ve Esma Köse yaralandı. Yaralılardan Abdülgani Yalman, Recep Yivli, Alaattin Turna ve Erdal Kurman Yunusemre Devlet Hastanesine, öğretmen Perihan Özay ile 27 öğrenci de Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin büyük bölümünün tedavilerinin ayakta yapıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.

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