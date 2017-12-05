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Halk oyunları yarışması için gittiler, Macaristan'a iltica ettiler!

Halk oyunları yarışması için Macaristan'a giden 16 kişilik ekipten 11'i bu ülkeye iltica etti

05 Aralık 2017 14:02

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Macaristan’da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20’nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11’inin Macaristan’a iltica ettikleri ortaya çıktı.

Gri (Hizmet) pasaportuyla gittiler

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan 5’inci halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi. Özel davetle etkinliğe katılan 16 kişilik kafile, resmi yazıyla yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için Halk Oyunları Federasyonu’na müracaat etti. Onayı alan kafile, Ankara Emniyeti Pasaport Şube’ye gri (hizmet) pasaport müracatı yaparak, pasaportlarını aldı. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile 5 Kasım’ı da beklemeyerek 1 Kasım 2017 tarihinde Türkiye’den ayrıldı ve Macaristan’a gitti.

Aynı derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek’te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda gözden kaçan bir detay dikkat çekti: Macaristan’a iltica eden kafiledekilerin hepsinin lisanslarının yeni olması..!

Soruşturma başlatıldı

Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı sporcular hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Emniyet, dönmeyen 11 kişiyle, geri gelen 5 kişinin isimlerini soruşturma ve takip gereği gizli tutuyor. Spor Bakanlığı müfettişlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlatıkları ve emniyetle ortak hareket ettikleri belirtiliyor. Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı ve emniyet ile müfettişlere konu hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.

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