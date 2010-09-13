-HALK OYLAMASI HOLLANDA BASININDA LAHEY (A.A) - 13.09.2010 - Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasının sonucu, Hollanda basınında da "Türk hükümeti referandumu kazandı" başlığıyla geniş yankı buldu. Hollanda Ulusal Ajansı (ANP), seçmenlerin yüzde 58’inin "askerler ve yargıçların gücünün azalması yönünde oy kullandığını" yazdı. Haberde, Türkiye'deki anayasanın, askeri darbe döneminde hazırlanmış bir anayasa olduğu vurgulanırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, "bireyi merkeze yerleştiren" bir yaklaşım benimsediği belirtildi. ANP ajansına değerlendirmede bulunan eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk, sonuçları "memnuniyet verici" bulduğunu kaydetti. Volkskrant Gazetesi de, “Türk halkının çoğunluğu tartışmalı anayasa değişikliğini onayladı” başlığıyla haberi yayımladı. Anayasa değişikliğiyle askerin gücüne sınırlama getirildiği, yargıç atamasında Cumhurbaşkanı ve TBMM'ye bundan sonra daha çok hak tanındığı da yazıldı. Gazete, Başbakan Erdoğan’ın referandum sonuçlarının ardından yaptığı konuşmaya da geniş yer verdi. Başbakan Erdoğan'ın, “Evet" diyenlerin de "Hayır" diyenlerin de kazandığı, sonuçların, herkes için daha çok demokrasi anlamına geldiği yönündeki sözleri de gazetede yer aldı. Telegraaf gazetesi de, Hollanda’da yaşayan çok sayıda Türk’ün referandumda oy kullanmaya gittiğini yazdı. Referandum haberlerine geniş yer veren Radyo 1 kanalı ise, alınan sonucunun "Türkiye’yi AB üyeliğine daha da yaklaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu. AB Komisyonu’nun konuya ilişkin değerlendirmesine değinen radyo, ABD Başkanı Barack Obama’nın, Başbakan Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik ettiğini de duydurdu.