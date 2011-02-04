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HALK OTOBÜSÜYLE TIR ÇARPIŞTI: 14 YARALI ISPARTA (A.A)

04 Şubat 2011 20:23

-HALK OTOBÜSÜYLE TIR ÇARPIŞTI: 14 YARALI ISPARTA (A.A) - 04.02.2011 - Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesine yolcu taşıyan halk otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır 14 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şehir merkezinden Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesine yolcu taşıyan Ali Akyol'un kullandığı 32 AK 855 plakalı halk otobüsü, yerleşke önünde,  Afyonkarahisar yönünden gelen Alim Kanlı yönetimindeki 32 AP 282 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle SDÜ Yerleşkesi önündeki, ''Totem'' olarak adlandırılan büyük levhanın direğine çarpan halk otobüsündeki 14 kişi yaralandı. Birinin durumunun ağır olduğu bildirilen yaralılardan 12'si SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si de Gülkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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