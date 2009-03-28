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Halk otobüsüyle tır çarpıştı

Kocaeliİ'nin Gebze İlçesi’nde, halk otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

28 Mart 2009 02:00

Kocaeli'ninn Gebze İlçesi’nde D-100 Karayolu’na paralel yan yolda saat 10.30 sıralarında halk otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 20’nin üzerinde yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gebze’deki hastanelere kaldırıldı.


Kocaeliİ'nin Gebze İlçesi’nde, halk otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu’na paralel Sanayi Sitesi yolu kavşağında, 10.30 sıralarında meydana geldi. Dilovası ile Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapan Erdal Baday yönetimindeki 41 U 9809 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayınca aynı anda kavşağa giren Hakan Yaman'ın kullandığı 81 BA 099 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR ile burun buruna çarpışan otobüs devrildi. Kazada, iki aracın sürücüleriyle birlikte 19 kişi yaralandı.

Yan yatan otobüsteki yolculardan hafif yaralı olanlar çevredekiler tarafından, dışarı çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevkedildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Devlet Hastanesi'ne sevkedilen yaralılardan bir bölümü tedavisi ayakta yapılıp taburcu edildi. Yaralılardan 1'i İstanbul'a sevkedilirken, 9’u Gebze ve Darıca'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların bazılarının isimleri

Kazada otobüs sürücüsü Baday ile yolcular Murat Bagotor, Nail Damarlı, Sinem Eren, Dündar Bılıklı, Mehmet Karakaya, Melik Eren (13), Yalçın Tırmık, Mehmet Cengiz, İlhan Kaya ve tır sürücüsü Hakan Yaman yaralandı. Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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