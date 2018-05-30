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Halk otobüsünün çarptığı bisikletli öldü

İrfan ÖZŞEKER(Sivas), (DHA) - SİVAS'ta halk otobüsünün çarptığı bisikletin sürücüsü Fatih Bilge, hayatını kaybetti

30 Mayıs 2018 10:48

İrfan ÖZŞEKER(Sivas), (DHA) - SİVAS\'ta halk otobüsünün çarptığı bisikletin sürücüsü Fatih Bilge, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Migros kavşağında meydana geldi. H.İ.Ş, yönetimindeki 58 H 0014 plakalı halk otobüsü, kavşakta Fatih Bilge (37) yönetimindeki bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilge, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fatih Bilge\'nin cenazesi hastanenin morguna kondu.

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