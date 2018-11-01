Halk otobüsüne giren köpek yolcuları korkuttu

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, durakta yolcu alan halk otobüsüne rottweiler kırması olduğu söylenen köpek girdi. Yolcular panik yaşarken, şoför, köpeği otobüsten çıkarıp, kapıyı kapattı. Yaşananlar araç içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün, İzmit- Derince hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Yakup Sağlam yönetimindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü Çenedağ Mahallesi\'nde durarak yolcuları aldı. Bu sırada rottweiler kırması olduğu düşünülen köpek içeri daldı. İçeri giren bir kişiyi sahibine benzettiği düşünülen köpek, içeride etrafa bakındı. Bu sırada sürücü, köpeğin sahibinin peşinden geldiğini düşünerek köpeğin kimin olduğunu sordu. Boynunda tasması olduğu görülen köpeğin içerisi girmesi ile yolcular korkarken, şoför köpeğin saldırması ihtimaline eline sopa aldı. Şoför daha sonra sopayı yerine bırakırken, köpeği dışarı çıkarmaya çalıştı. Şoför araçtan dışarı çıkarak köpeği çağırdı. Köpek kısa süre sonra dışarı çıktı. Şoför de araca dönüp, kapıyı kapattı.

Köpeğin içeri girmesi ve bazı yolcuların korkması ve köpeğin dışarı çıkması, araç içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Yakup Sağlam, 4 senedir özel halk otobüsünde şoförlük yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.



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