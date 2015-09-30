Halk otobüsünde Yemenli öğrenciye tecavüz iddiası!

İstanbul'da 21 yaşındaki Üniversite öğrencisi S.G., yurda gitmek için bindiği halk otobüsünde şoförün tecavüzüne uğradığını iddia etti. "Sahilde çay içtik. Oradaki çalılıklarda birlikte olduk" diyen ve hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlenen şoför A.K ise olay sonrası tutuklandı.

Habertürk Gazetesi’nden Sedef Şenkal Demir’in haberine göre Yemenli S.G., Üniversite eğitimi için 2 yıl önce Türkiye’ye geldi. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayıt yaptıran genç kadın, Çamlıca’daki kız yurdunda kalmaya başladı. İddialara göre genç kadın bayramın ikinci günü yurda dönmek için Üsküdar’dan halk otobüsüne bindi.

S.G.’nin iddiasına göre, içinde kendisinden başka yolcu bulunmayan halk otobüsü, bir süre sonra güzergâhını değiştirdi. Bir süre sonra şoför otobüsü durdurup, elindeki bıçakla tehdit ederek üniversiteli kadına arka koltukta tecavüz etti. Yemenli öğrenci, olayın ardından bilmediği bir yerde otobüsten inmeyi başardığını ve arkadaşlarına haber verdiğini iddia etti.

'Tecavüz etmedim kendisi istedi'

Emniyet güçleri, genç kızın şikâyetçi olmasından bir gün sonra halk otobüsü şoförü 48 yaşındaki A.K.’yı yakaladı. Hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlenen A.K. ise sevk edildiği savcılıkta, yaklaşık bir ay önce S.G. ile otobüste ayakkabısını unutması vesilesiyle tanıştığını savundu. Şoför olay gününü ise şöyle anlattı: “Son yolcu o kaldı. Benzin almam gerektiğini söyledim. Sesini çıkarmadı, otobüsten inmedi. Beykoz’a gittik, sahilde çay içtik. Oradaki çalılıklarda birlikte olduk. Kendisi istedi. Sonra yurda bıraktım. Otobüste 24 saat kayıt yapan kamera var. Görüntülerin izlenmesini istiyorum” dedi.

Kıyafetlerine delil olarak el konulan A.K., tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.