Halk otobüsünde önce taciz sonra dayak!

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Habertürk'ün haberine göre, E.D.’nin ittiği, tacizde bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki E.Y. ise kısık bir sesle yalnızca “Ne oluyor ya” dedi. Tacize uğradığını söyleyen E.D.’nin, “Elindeki gazetenin altından bacağımı okşuyordu” sözleri üzerine diğer kadın yolcular, “Otobüsün kapılarını kapatın, polis çağıralım” diye bağırdı. E.Y. kadına yumruk atmasının ardından Kızılay’da, otobüste yaşananlara polis müdahale etti. Gözaltına alınan 27 yaşındaki E.Y.’nin evli olduğu öğrenildi. Savcılığı’na çıkarılan şüpheli E.Y., “cinsel taciz, darp ve hakaret”ten tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.