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Halk otobüsünde önce taciz sonra dayak!

Ankara’da Bağcılar İçaydınlık hattında çalışan 06 DL 4063 plakalı halk otobüsünde E.D. (30), isimli kadın tacize

12 Ekim 2011 03:00

T24 - Ankara’da Bağcılar İçaydınlık hattında çalışan 06 DL 4063 plakalı halk otobüsünde E.D. (30), isimli kadın tacize uğradı. E.D., ayağa fırlayarak “Bacağımı okşuyor bu şerefsiz. Kalk yanımdan” diye bağırmaya başladı.



Habertürk'ün haberine göre, E.D.’nin ittiği, tacizde bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki E.Y. ise kısık bir sesle yalnızca “Ne oluyor ya” dedi. Tacize uğradığını söyleyen E.D.’nin, “Elindeki gazetenin altından bacağımı okşuyordu” sözleri üzerine diğer kadın yolcular, “Otobüsün kapılarını kapatın, polis çağıralım” diye bağırdı. E.Y. kadına yumruk atmasının ardından Kızılay’da, otobüste yaşananlara polis müdahale etti. Gözaltına alınan 27 yaşındaki E.Y.’nin evli olduğu öğrenildi. Savcılığı’na çıkarılan şüpheli E.Y., “cinsel taciz, darp ve hakaret”ten tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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