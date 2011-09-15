Halk otobüsünde hain tuzak

T24 - Yolcuların farkettiği paketi, otobüs şoförü dışarı fırlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan pakette ses bombası olduğu belirtildi.



Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Özel Halk Otobüsü sürücüsü, Cevizlibağ'dan aldığı yolcularla E-5 yan yoldan Sefaköy İnönü Mahallesi'ne ilerlerken yolcular, boş koltukların birinde bir poşet buldu.



Üzerinde düzenek olduğu ileri sürülen poşeti gören yolcular, panikle araç sürücüsünden otobüsü durdurmasını istedi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü bunun üzerine otobüsü, Bahçelievler Kadir Has İş merkezi önünde durdurarak, boş koltuğun ayak bölmesine bırakılan poşeti caddenin kenarına attı. Poşetin otobüsten atılmasıyla büyük bir gürültü duyuldu. Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçirildi. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ile Olay Yeri inceleme ve Bomba İmha uzmanı gönderildi. Olay yerine gelen ekipleri, patlamanın yaşandığı yeri güvenlik şeridi ile kapattı. Bu sırada E-5 yan yolu Havalimanı istikametine tek şeride düşürüldü.





Ses bombası mı?



Bomba imha ve olay yeri inceleme uzmanları yaptıkları çalışmalar sonucunda yerde ses bombasına ait olduğu belirtilen parçalar buldu. Polis parçalar kriminal incelemeye almak emniyete götürdü. MOBESE kameraları da incelemeye alınırken olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



