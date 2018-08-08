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Halk otobüsünde çocuk dövdü; serbest bırakıldı

Kemerle çocuk dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

08 Ağustos 2018 16:36

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki B.A.'yı kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eyyübiye Mahallesi'nde şehir içi özel halk otobüsünde B.A.'yı kemerle dövdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çocuğu, küfür ettiği için dövdüğünü söylediği öğrenilen Y.B., serbest bırakıldı. B.A. da Çocuk Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

 

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