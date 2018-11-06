Halk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yusuf Modanlı, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Modanlı’ya sürücüsü öğrenilmeyen 63 E 0540 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük Yusuf, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Yusuf Modanlı\'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

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