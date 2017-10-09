Halk otobüsü şoförünü dövüp, aracın camını kıranlar yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, belediye halk otobüsünün şoförünü dövüp, aracın camını çekiçle kıran 2 şüpheli yakalandı.

Adnan Menderes Bulvarı\'ndan gelip Park Caddesi üzerinde ilerleyen M.S. yönetimindeki 16 PT 229 plakalı belediye halk otobüsünün önü, iddiaya göre, korna çalarak uyardığı kamyonetteki iki genç tarafından kesildi. Aracın ön kapısından girerek şoför M.S.’ye hakaret edip, tekme- tokat saldıran iki kişi, kaçarken de ellerindeki çekiçle aracın ön camını kırdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliler O.Y. ile kardeşi Y.Y.\'i kısa sürede yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olay anı ise saniye saniye aracın kameralarına yansıdı.



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