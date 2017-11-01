T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halk otobüsü şoförü, 'Özel arabam' deyip kadın yolcuyu indirmek istedi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir halk otobüsü şoförünün tartıştığı kadın yolcuya, "Benim özel arabam, iner misiniz aşağı" sözlerine, diğer yolcular, kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki gösterdi

01 Kasım 2017 01:04

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir halk otobüsü şoförünün tartıştığı kadın yolcuya, \"Benim özel arabam, iner misiniz aşağı\" sözlerine, diğer yolcular, kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki gösterdi. O anlar, yolculardan biri tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İzmit\'te bir halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen 2 kişiyi, araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark etti. Otobüs, durağı geçerek durdu. Şoför, bir süre sonra otobüse binen 2 yolcuya, yavaş hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Yolcular da durağa girmediği için şoföre karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, otobüs şoförü yerinden kalkıp, kadın yolcuya, \"İner misiniz aşağıya\" dedi. Kadın yolcu ve araçtaki diğer yolcular da şoföre, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Ancak otobüs şoförü bu kez de kadın yolcuya, \"Konuşma, bu benim özel arabam\" diye çıkıştı. Yolculardan biri ise \"Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun\" sözleriyle cevap verdi.
Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti. Yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAOtobüsYolcularTartışmaKadınAncakYolculardanYaşananFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24